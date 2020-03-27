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Парень в Забайкалье убил 14-летнюю девушку из охотничьего ружья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Молодой человек в Забайкальском крае убил 14-летнюю знакомую из охотничьего ружья, а затем умер сам, сообщило региональное СУ СК России.

В понедельник ночью в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одном из сел Петровск-Забайкальского района найдено тело 14-летней девушки с огнестрельными ранениями.

Прибывшие на место следователи установили, что преступление совершено 20-летним молодым человеком, знакомым девушки. Подозреваемый выстрелил в девушку из охотничьего ружья, а затем погиб сам. Сыщики изучают обстановку в семьях девушки и парня, круг их общения, выяснят все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

СК России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

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