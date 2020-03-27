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Эксклюзивные фильмы про Чернобыль бесплатно выложили в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Серия документальных фильмов о Чернобыле опубликовал канал «Живая планета», посмотреть бесплатно их можно в специальном приложении.

Документальный проект «Выжить в Чернобыле» представит зрителям ситуацию в Чернобыльской зоне отчуждения без выдумок и мифов. В первой части под названием «Воздух» покажут, в каком состоянии сейчас находится четвертый энергоблок, как за тридцать лет изменился видовой состав птиц в Зоне и повлияла ли на это радиация?

Следующие две серии проекта «Вода» и «Земля» затронут не менее животрепещущие темы: почему под карнизами заброшенных домов дозиметр начинает зашкаливать, где можно встретить «Чернобыльских мутантов», какое животное оказалось самым радиоактивным в Зоне отчуждения и как повлияла Чернобыльская вахта на здоровье членов съемочной группы.

Посмотреть трехсерийный фильм о Чернобыле можно бесплатно в приложении «Моя Планета» в Google Play для устройств с операционной системой Android и в App Store для IOS. Кроме проекта «Выжить в Чернобыле» на время карантина в приложении будет открыт доступ к другому контенту — научным, историческим фильмам, картинам про животных и путешествия.

Что дарят онлайн-кинотеатры

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Топ комментариев

-Керя-

Вспоминается мульт "Золотая антилопа" где раджа кричал -мало ещё ещё...

HAAN27

Думаешь сбер когда-нибудь скажет "хватит, всё..." ?

Uynachalnica

А мобилизацию будем объявлять? Тогда сможем всех переодеть в ОЗК и противогазы!

pilot995

Про какую правду говоришь или ты фильм вспомнил?

vgbaik

Масок в аптеках нет. Тепловизоров на входе в ТЦ нет. Места, где делают тесты - по пальцам на всю Русь....