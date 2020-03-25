Новый сезон «Полицейского с Рублевки» покажут по ТНТ

«Полицейский с Рублевки. Полицейская академия» выйдет на канале ТНТ с 6 апреля, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету герои прошлых сезонов переходят работать в самую престижную в Москве Академию полиции. Возглавит новую структуру полковник Владимир Яковлев, который в кратчайшие сроки должен воспитать лучшие кадры в стране. Вместе с ним работать в академии будут сотрудники ОМВД «Барвиха Северное» Игорь Мухич (Роман Попов), Алиса Рыбкина (Рина Гришина) и трио Елисеев, Савельев, Котельников (Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Сергей Штатнов). Но самое главное, что к барвихинским копам присоединится еще и Кристина (Софья Каштанова).

В новом сезоне Гриша Измайлов уволился из полиции, женился на своей девушке Алене и уехал в романтическое бессрочное путешествие по миру. Поэтому все акценты смещаются именно на Володю Яковлева, который станет главной движущей силой сериала. Но невидимое присутствие Измайлова зрители все равно ощутят.

Пятый сезон «Полицейского» показывали ранее только на платной платформе, теперь его смогут посмотреть бесплатно зрители ТНТ. Это первый сезон сериала без персонажа Александра Петрова — Гриши Измайлова.

«Полицейский с Рублевки» стартует с 6 апреля в 20.00 на ТНТ.