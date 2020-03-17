Фильм «Заражение» 2011 года посчитали предсказанием коронавируса

Кинематографисты и зрители нашли сходство в развитии
китайского вируса в реальности и в фильме «Заражение», вышедшем на экраны в
2011 году.
Фильм Стивена Содерберга «Заражение» в 2020 году поднялся в
каталоге Warner Bros. с 270-го места на второе. Такую популярность картине
принесло сходство сюжета об эпидемии с реальной ситуацией в мире с коронавирусом.
Сходство нашли не только зрители, но и кинематографисты.
«Я был шокирован. У меня было чувство, будто я смотрю документалку, в которой кинозвезды играют настоящих людей. Это пугало меня», — цитирует«Кинопоиск» режиссера Барри Дженкинса.
В фильме сообщается, что разносчиками болезни стали животные
— летучая мышь заразила свинью, из которой позднее готовят блюдо и подают в
ресторане. В реальности тоже считается, что переносчиками болезни стали летучие
мыши. Персонаж фильма привозит болезнь из Китая: Бет Эмхофф, сыгранная Гвинет
Пэлтроу, заражается вирусом в Гонконге, а в реальности короновирус был
впервые зафиксирован в китайском городе Ухане.
Более предсказуемое совпадение оказалось в реакции властей на ситуацию
— и в фильме, и в реальности в городах был объявлен карантин, закрылись учебные
заведения, запретили массовые мероприятие. Еще одно совпадение заключается в
поведении социума. Например, в «Заражении» журналист Алан Крумвьеде (Джуд Лоу)
лжет о появлении лекарства. Сейчас в мире тоже появляются лже-сообщения о
появлении средств, побеждающих болезнь.
Фильм «Заражение» снят в жанре катастрофы. Главные роли
исполнили Мэтт Деймон, Марион Котийяр, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет,
Лауренс Фишборн.