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Фильм «Заражение» 2011 года посчитали предсказанием коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Заражение»

Кинематографисты и зрители нашли сходство в развитии китайского вируса в реальности и в фильме «Заражение», вышедшем на экраны в 2011 году.

Фильм Стивена Содерберга «Заражение» в 2020 году поднялся в каталоге Warner Bros. с 270-го места на второе. Такую популярность картине принесло сходство сюжета об эпидемии с реальной ситуацией в мире с коронавирусом. Сходство нашли не только зрители, но и кинематографисты.

«Я был шокирован.  У меня было чувство, будто я смотрю документалку, в которой кинозвезды играют настоящих людей. Это пугало меня», — цитирует«Кинопоиск» режиссера Барри Дженкинса.

В фильме сообщается, что разносчиками болезни стали животные — летучая мышь заразила свинью, из которой позднее готовят блюдо и подают в ресторане. В реальности тоже считается, что переносчиками болезни стали летучие мыши. Персонаж фильма привозит болезнь из Китая: Бет Эмхофф, сыгранная Гвинет Пэлтроу, заражается вирусом в Гонконге, а в реальности короновирус был впервые зафиксирован в китайском городе Ухане.

Коронавирус в цифрах и фактах

Более предсказуемое совпадение оказалось в реакции властей на ситуацию — и в фильме, и в реальности в городах был объявлен карантин, закрылись учебные заведения, запретили массовые мероприятие. Еще одно совпадение заключается в поведении социума. Например, в «Заражении» журналист Алан Крумвьеде (Джуд Лоу) лжет о появлении лекарства. Сейчас в мире тоже появляются лже-сообщения о появлении средств, побеждающих болезнь.

Фильм «Заражение» снят в жанре катастрофы. Главные роли исполнили Мэтт Деймон, Марион Котийяр, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Лауренс Фишборн.  


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Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

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