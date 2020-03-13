Кассир на Алтае ночью спас семью из огня

Кассир торговой сети в Республике Алтай поздно вечером возвращался с работы и, заметив горящий дом, вызволил из огня беременную женщину, мужчину и маленького ребенка, сообщает МЧС региона.

В среду вечером кассир-продавец магазина одной из торговых сетей Сергей Ардиматов с сестрой возвращался домой на такси. По дороге Сергей обратил внимание на пламя, возвышающее над домами, попросил водителя свернуть в сторону огня.

Подъехав, они увидели, что горит веранда частного двухквартирного дома. Жильцы одной половины выбежали на улицу, пытались тушить пожар самостоятельно. Сестра Сергея вызвала пожарную бригаду. Сам он бросился в огонь, чтобы спасти людей из второй половины дома.

Зайти в помещение Сергею не удалось, вход уже горел, оттуда валил густой дым, из дома доносились крики. Внутри находились беременная женщина с мужем и двухлетним ребенком. Они проснулись, в темноте и дыму мужчина пытался выбить окно, искал подходящий тяжелый предмет.

На помощь пришел Сергей. Он взломал окно кувалдой, вытащил ребенка и женщину, мужчина вылез сам. Сергей проводил погорельцев в такси, чтобы они согрелись, так как были раздеты. Через несколько минут прибыли пожарные, возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.

Благодаря решительным действиям Сергея при пожаре никто не пострадал. Семья из трех человек, в том числе беременная женщина и маленький ребенок, вовремя были эвакуированы из задымленного помещения, медицинская помощь никому не понадобилась. Сейчас решается вопрос о награждении Сергея Ардиматова.