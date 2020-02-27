Военные в Хакасии получат новейшие комплексы С-350 «Витязь»

Зенитные ракетные подразделения Центрального военного округа, дислоцированные в Красноярском крае и Хакасии, перевооружат на новейшие комплексы С-350 «Витязь», сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Для эффективного выполнения задач воздушного прикрытия важных объектов в Сибири с 2021 года приступаем к перевооружению зенитной ракетной бригады, дислоцирующейся в Республике Хакасия, с зенитных ракетных систем С-300 на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Планируем завершить перевооружение в 2022 году. Далее мы до 2025 года перевооружаем еще один зенитный ракетный полк, дислоцированный в Ачинске», — цитирует ТАСС Лапина.

«Витязь» разработал концерн «Алмаз-Антей». Максимальный радиус поражения целей составляет 60 километров, максимальная высота поражения — 30 километров. Комплекс предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. Каждая его пусковая установка вооружена 12 зенитными ракетами.