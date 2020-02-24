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Рысь набросилась на дрессировщика во время представления. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Рысь напала на дрессировщика во время гастролей в Цхинвале, после того как он резко тянул ее за паводок, видео опубликовано в соцсетях. Представитель цирка заявила, что так животное отреагировало на фотовспышки.

На кадрах видно, что дрессировщик тянет рысь за поводок, но она не хочет уходить с тумбы. Артист резко дергает, и животное вместе с подставкой падает. После этого кошка набрасывается на мужчину, бьет его лапами, тот после короткой потасовки все-таки уводит ее за кулисы.

«Она не напала, она защищалась. Дети подбежали к сцене, за ними никто не смотрел: ни учителя, ни родители. Они начали фотографировать на телефоны, хотя всех предупреждали, что когда выступают дрессированные животные, не нужно со вспышками фотографировать, это запрещено. В итоге рысь растерялась, это у нее была просто защитная реакция. Никто ни на кого не нападал», — цитирует издание «Подъем» администратора цирка Юлия Варшавскую.

Тем не менее, номер с рысью из программы убрали.
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