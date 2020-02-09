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Дети из интерната Алтая попали в больницу после отдыха на турбазе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
23 учащихся школы-интерната им. Г.К. Жукова в Республике Алтай попали в инфекционное отделение больницы с подозрением на аденовирус. Им стало плохо после поездки на отдых на турбазу.

Об этом рассказал глава региона Олег Хорохордин в своем Instagram. Он добавил, что в причинах случившегося уже разбирается созданная межведомственная комиссия. В самой школе-интернате уже проведены все дезинфекционные мероприятия.

«Министерству здравоохранения поручил оказать детям необходимую медицинскую помощь, окружить каждого пострадавшего ребёнка вниманием и заботой. Министра образования в понедельник утром жду с подробным докладом по поводу этой ситуации. Ни в одном социальном учреждении республики не должны повторяться такие инциденты!» — написал Хорохордин.

Он отметил, что ситуация в детсадах и школах будет тщательно проверена. Подчеркнул, что руководители не должны забывать об ответственности за жизнь и здоровье детей.

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Дети из интерната Алтая попали в больницу после отдыха на турбазе
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