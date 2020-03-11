Психолог рассказала о пользе компьютерных игр для детей

Компьютерные игры и киберспорт помогают развить лидерские качества, креатив и умения находить решения в трудных ситуациях, утверждает коуч-психолог Анастасия Степаненко.

«Сейчас качество игр далеко не такое, каким было, например, в 2000 годах. С помощью вселенной компьютерных игр ребёнок может освоить даже навыки коммуникации, а потом переключить их на реальную жизнь. Ведь в онлайн-играх есть чаты, где люди общаются друг с другом. Исходя из своих интересов, они разбиваются на "игровые кланы" и могут легко обсуждать с единомышленниками разные темы», — сказала эксперт.

Она привела в качестве примера исследование американских ученых, доказывающее, что трёхмерные видеоигры улучшают память человека, его координацию и реакцию. Другие исследования говорят о том, что благодаря играм-стратегиям человек может улучшить свой уровень интеллекта и сделать мышление более гибким.

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