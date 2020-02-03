Медицинские маски в российских аптеках подорожали в 35 раз

Аптечные сети в российских регионах отреагировали резким повышением цен на медицинские маски из-за ситуации с коронавирусом. В частности, в Курской области маски подорожали в 35 раз.

«Уже вчера на территории Курской области, если до этого маска стоила 1 рубль, стоимость одной маски достигала 35 рублей», — рассказала журналистам заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская.

Хмелевская при этом отметила, что мер государственного реагирования по формированию отпускных цен в аптечной сети нет, однако власти пытаются сдержать рост цен в аптечных сетях путем уговоров.

По данным на утро 3 февраля, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразились 17 238 человек, 361 умер. В России пока зафиксированы только два случая заражения вирусом 2019-nCoV — в Забайкалье и Тюменской области.