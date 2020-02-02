Загадка перевала Дятлова: простое объяснение

Группа туристов под руководством Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года погибла в окрестностях горы Холятчахль. Смерть девяти лыжников до сих пор считается одним из самых загадочных происшествий в истории России. Вокруг перевала Дятлова сложилось множество мифов, а исследователи выдвинули десятки теорий трагедии. Почему отрицается самая простая версия случившегося и зачем нужны экзотические объяснения ЧП?

Хронология трагедии

Поход лыжников по Северному Уралу был посвящен XXI съезду КПСС, за 16-18 дней туристы должны были преодолеть примерно 300 километров по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины: Отортен и Ойка-Чакур. Поход официально относился к высшей категории трудности.

Группа туристического клуба Уральского политехнического института выехала на поезде из Свердловска 23 января, в нее вошли десять человек под руководством опытного студента-пятикурсника Игоря Дятлова. Через три дня участники добрались до поселка Северный, своей стартовой локации для похода.

Сразу после выхода на лыжах один из участников заболел и решил вернуться, тем самым он спас себе жизнь. 28 января Юрий Юдин попрощался с группой, все дальнейшие события могут быть только реконструированы по дневниковым записям и фотографиям туристов, обнаруженным поисковиками.

Согласно этим документам, группа продолжила поход и 31 января подошла к горе Холатчахль. Попытка подняться оказалась безуспешной — из-за сильного ветра и вечернего времени туристы спустились в долину и заночевали там. 1 февраля лыжники вновь поднялись на перевал и разбили лагерь. Эта ночевка стала для них роковой.

Группа не появилась в конечной точке маршрута в намеченное время, поэтому спортклуб института поднял тревогу. Спасательная операция началась 19 февраля. Поисковики резонно предположили, что наиболее опасными для туристов являются районы вокруг гор, поэтому отряды сразу перебросили туда.

Странности дела

Разведчики напали на след группы Дятлова 23 февраля и через три дня обнаружили брошенную палатку на перевале. Внутри были документы, обувь, личные вещи и даже верхняя одежда, а обращенный к склону скат оказался разрезан в нескольких местах ножом. Вскоре неподалеку стали находить тела туристов.

Уже на первом этапе поисковики ломали головы — зачем туристы спешно покинули палатку без теплой одежды и обуви посреди ночи, прорезав выход из палатки ножами изнутри? Бегство закончилось гибелью всей группы — замерзших туристов отыскали примерно в полутора километрах у подножья горы.

Официальное следствие посчитало, что все лыжники погибли из-за стихии. В постановлении указывалось, что с учетом отсутствия признаков борьбы и наличия всех ценностей группы, а также заключения судебно-медицинской экспертизы, «следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии».





Однако нелогичность действий группы в ночь на 2 февраля стала причиной рождения более 70 теорий трагедии, включая самые экзотические. Только основных версий гибели туристов — девять. Приоритетные связаны с природными явлениями — сходом лавины, ударом снежной доски, ураганом.

Некоторые исследователи полагают, что группа была уничтожена военными, запаниковала из-за воздействия инфразвука, погибла от рук местных манси или беглых заключенных. Есть и более изощренные теории — например, «контролируемая поставка» радиоактивных материалов, воздействие НЛО, испытание засекреченного оружия.

Главные странности — следы вокруг палатки указывали на то, что люди покинули ее без верхней одежды и даже без обуви. На телах некоторых туристов обнаружили страшные травмы, другие были раздеты до белья, а одежда погибших содержала нанесенные радиоактивные вещества.





Но нужны ли для объяснения ЧП версии, в пользу которых нет ни одного доказательства? Все загадочные факты можно объяснить с помощью самой простой теории — туристы неожиданно для себя оказались в сложных погодных условиях и замерзли после нескольких ошибочных решений.

Простое объяснение

Поисковики сразу предположили, что туристов из палатки выгнала лавина. На это указывала сломанная стойка и разрез палатки изнутри в сторону склона. Однако на фотографиях последнего лагеря хорошо заметно, что склон горы в этом месте достаточно пологий, а сама палатка виднеется под снегом.

Даже если отбросить теорию с лавиной, самым простым объяснением остается сход снега на палатку. На одном из последних фото группы заметно, как лыжники разбивают лагерь — для этого они раскапывают глубокий снег на склоне буквально до земли. «Подрезка» снежного пласта даже на пологом склоне могла привести к его обрушению.

Итак, лавины не было, но палатку могло завалить снегом. Скорее всего, инцидент не был смертельно опасным, однако туристы после этого стали принимать неправильные решения. Попробуем представить трагедию в «картинках» — лыжники после утомительного перехода спят в палатке, когда внезапно она рушится, людей придавливает снег.





Инстинктивная реакция на такое — немедленно выбраться наружу, а выход завален. В этот момент туристы пустили в ход ножи, чтобы выползти на свободный склон. Ошибкой было разрезать палатку — теперь она не могла защитить от холода, даже если бы ее удалось быстро раскопать.

После этого для группы остался единственный вариант — спуститься в защищенную от ветра долину с деревьями и разжечь спасительный костер. Синоптические данные свидетельствуют, что к тому моменту резко похолодало — почти до 30 градусов мороза. Следы показали, что туристы в полном составе организованно спустились вниз. Но почему без обуви и верхней одежды?

Решение отступать в долину слишком поспешно стало второй ошибкой. Возможно, Дятлов и его товарищи боялись схода настоящей лавины — самой грозной опасности в горах. В итоге туристы не стали раскапывать палатку, оставив в ней почти всю обувь и некоторую теплую одежду — ставка была сделана на костер внизу.

Лишняя мистика

Судя по расположению обнаруженных тел, Дятлов поручил развести костер двум самым сильным мужчинам из группы — Кривонищенко и Дорошенко. На этом этапе произошла третья и фатальная ошибка — место для кострища оказалось неудачным, вокруг были только высоченные кедры, найти хорошее топливо и разжечь действительно большой огонь не удалось.

Сам Дятлов, а также Зинаида Колмогорова и Рустем Слободин в это время попытались вернуться к палатке — за теплыми вещами и обувью. Скорее всего, к этому моменту им стало ясно, что инцидент перерастает в борьбу за выживание. Однако из-за ураганного ветра и мороза туристы быстро потеряли силы и замерзли на обратном пути, на это указывает расположение их тел.

Предположительно, после тройки ушедших к палатке туристов погибли легко одетые Кривонищенко и Дорошенко — они попросту замерзли у погасшего без дров костра. Именно поэтому они оказались раздеты до белья, остальным участникам группы понадобилась вся одежда в отчаянной попытке дожить до утра.

К этому моменту в долине оставалось четверо — Тибо-Бриньоль, Колеватов, Золотарев и Людмила Дубинина. Их тела нашли намного позднее остальных, в 50 метрах от кострища, под многометровым слоем снега. Туристы отыскали ложбину и спрятались там от ветра, построив небольшое укрытие из веток. По всей видимости, они замерзли последними из группы.





А страшные травмы туристов? Назначенный по делу судмедэксперт посчитал их прижизненными. Однако специалисты полагают, что это диагностическая ошибка из-за нехватки опыта, а повреждения являются посмертными — вследствие оледенения тканей и воздействия массы снега толщиной около четырех-пяти метров.

В деле есть упоминание «светящего шара», который видели манси в районе горы. Было ли НЛО? Эксперты считают, что это был испытательный запуск баллистической ракеты Р-7 с полигона Тюратам, который состоялся уже позднее гибели дятловцев. Наконец, есть образцы радиоактивной одежды. Но и они тоже легко объясняются — один из туристов работал с радиацией.

Все мистические теории в таком ракурсе оказываются лишними. Для гибели в горах достаточно плохой погоды и нескольких незначительных ошибок. Так зачем нужна тайна вокруг гибели туристов на перевале Дятлова? Для многих трагедия превратилась в бизнес — снимаются фильмы, пишутся книги, создаются сайты. Пока есть спрос — версии будут множиться.