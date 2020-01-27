Скончался церковный диссидент Всеволод Чаплин

Священник и публицист Всеволод Чаплин умер в воскресенье возле храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. Ему был 51 год.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — цитирует «Интерфакс» прихожанина, свидетеля происшедшего.

Смерть протоиерея подтвердил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Предварительно, протоиерей Всеволод Чаплин скончался от внезапной остановки сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза», — цитирует ТАСС источник в медицинских кругах.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве в семье в семье советского ученого, профессора Анатолия Федоровича Чаплина. Окончил Московскую духовную семинарию, а затем Московскую духовную академию.

Был кандидатом богословия. Защитил диссертацию «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».

Работал в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ МП. Являлся автором и ведущим программ «Комментарий недели» (телеканал «Союз»), «Время доверия» (Радио «Комсомольская правда»), «Вечность и время» (телеканал «Спас»).

Известен рядом высказываний по различным вопросам, включая общественно-политические, нередко вызвавших неоднозначную реакцию. Например, считал, что эволюция не должна считаться «непререкаемой истиной», а женщины своим вызывающим видом и манерами могут спровоцировать мужчин на изнасилование. Летом 2018 года заявил о недопустимости повышения пенсионного возраста в России при существующей продолжительности жизни и ситуации на рынке труда, выступив за наполнение пенсионного фонда сверхдоходами олигархов.