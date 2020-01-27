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Скончался церковный диссидент Всеволод Чаплин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Совет Федерации

Священник и публицист Всеволод Чаплин умер в воскресенье возле храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. Ему был 51 год.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — цитирует «Интерфакс» прихожанина, свидетеля происшедшего.

Смерть протоиерея подтвердил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Предварительно, протоиерей Всеволод Чаплин скончался от внезапной остановки сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза», — цитирует ТАСС источник в медицинских кругах.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве в семье в семье советского ученого, профессора Анатолия Федоровича Чаплина. Окончил Московскую духовную семинарию, а затем Московскую духовную академию.

Был кандидатом богословия. Защитил диссертацию «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».

Работал в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ МП. Являлся автором и ведущим программ «Комментарий недели» (телеканал «Союз»), «Время доверия» (Радио «Комсомольская правда»), «Вечность и время» (телеканал «Спас»).

Известен рядом высказываний по различным вопросам, включая общественно-политические, нередко вызвавших неоднозначную реакцию. Например, считал, что эволюция не должна считаться «непререкаемой истиной», а женщины своим вызывающим видом и манерами могут спровоцировать мужчин на изнасилование. Летом 2018 года заявил о недопустимости повышения пенсионного возраста в России при существующей продолжительности жизни и ситуации на рынке труда, выступив за наполнение пенсионного фонда сверхдоходами олигархов.

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Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...

WSG0600-164-164

Не кого либо с улицы а строго отобрал по кошельку, каждый миллиардер, как и он сам.