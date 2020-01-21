Pandemic Express можно получить бесплатно в Steam

Постапокалиптический командный шутер Pandemic Express стал доступен для бесплатной загрузки в магазине Steam.

Основной задачей в Pandemic Express является выживание при наступившем зомби-апокалипсисе. Первая команда игроков должна добраться до поезда, который вывезет их из зоны заражения вирусом, превращающим людей в зомби, а вторая – зомби – не должна допустить эвакуации и заразить либо истребить команду противника.

По пути к спасительному поезду игроки могут посетить различные здания, где можно найти оружие для предстоящей битвы, а до самого поезда предлагают добраться на различном легковом транспорте, можно и пешком, но в таком случае риск заражения значительно повышается - восставшие уже рядом и передвигаться нужно быстро.

Самое весёлое начинается с момента старта поезда – зомби активно пытаются перекусить людьми и остановить поезд, а люди этому всячески препятствуют и сильно хотят покинуть ареал обитания любителей мозгов.

Разработчики игры инди-компания tinyBuild (ставшая знаменитой после выхода хоррора Hello Neighbor) справедливо надеются на то, что переход игры на модель free-to-play привлечёт к их необычному проекту новых поклонников, а тем игрокам, которые купили Pandemic Express разработчики предоставили возможность выбирать саундтрек перед началом каждом матча.