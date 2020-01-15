НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Самая красивая женщина в мире примерила прозрачное платье

Источник:
Sibnet.ru
219 0

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, показала фотографии, на которых она примеряет прозрачное платье на обнаженное тело.

На опубликованных в Instagram знаменитости снимках модель позирует в ванной комнате, примеряя прозрачное платье из сетки перед зеркалом. Производитель наряда — английский модный дом Burberry.

24/7 Tisci @burberry @riccardotisci17

Публикация от Bella (@bellahadid)



В комментарии Хадид позвала креативного директора и модельера Риккардо Тиши, а также профиль бренда Burberry. Поклонники по достоинству оценили внешний вид модели, засыпав ее комплиментами.

Ранее эксперт косметической и пластической хирургии признал внешность Хадид идеальной. Расчеты показали, что пропорции лица модели близки к совершенству по правилу золотого сечения.

Еще по теме
Самая красивая женщина мира обнажилась ради календаря
Актриса из «Людей Икс» обнажилась ради модного журнала
Джиджи Хадид снялась топлес для календаря
Российские хоккеистки обнажились для календаря
смотреть все
Культгид #Красота #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
•
Путин рассказал об изменении Конституции
•
Президент России поделится полномочиями с Госдумой
•
Материнский капитал начнут выдавать при рождении первенца
Как это работает
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пожилая женщина поселилась в подъезде Бийска из-за родни
Сибирь 15.01.2020 19:06
Банду расхитителей маткапитала осудят на Алтае
Сибирь 15.01.2020 18:57
Мост на дороге к Белухе открыли на Алтае
Сибирь 15.01.2020 18:39
Томские ученые за 30 млн рублей разработают смазку для космоса
Сибирь 15.01.2020 17:44
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
17811
Курс доллара установил двухлетний рекорд
10257
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
8088
Геймеры назвали лучшую игру десятилетия
5326
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
•
Путин рассказал об изменении Конституции
•
Президент России поделится полномочиями с Госдумой
•
Материнский капитал начнут выдавать при рождении первенца
Подробности
•
Перестройка Путина: главные тезисы послания президента
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Сибирь
•
Пожилая женщина поселилась в подъезде Бийска из-за родни
•
Банду расхитителей маткапитала осудят на Алтае
•
Мост на дороге к Белухе открыли на Алтае
•
Томские ученые за 30 млн рублей разработают смазку для космоса
•
Новосибирцев предупредили об опасном ветре и метелях
•
Бабушка в Бурятии истязала внучек на глазах у матери
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией
45
Иран объяснил ракетный удар по украинскому лайнеру
44
Топ комментариев

zotamok

Наше правительство когда-нибудь поймет, что для борьбы с бедностью не субсидии их нам нужны, а работающая...

Иркут 69

Отчего бороться с бедностью предлагают люди, не знающие на собственном опыте, что такое бедность..? Может...

Muzykant

Только смерть разлучит нас.Только вопрос чья быстрее,похоже он бессмертный.

Лама сибирь

судя по взгляду этого человека у него диагноз.

Иркут 69

Концепция абсолютной бедности - новое слово в социологии.? 😀