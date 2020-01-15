Самая красивая женщина в мире примерила прозрачное платье

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, показала фотографии, на которых она примеряет прозрачное платье на обнаженное тело.

На опубликованных в Instagram знаменитости снимках модель позирует в ванной комнате, примеряя прозрачное платье из сетки перед зеркалом. Производитель наряда — английский модный дом Burberry.









В комментарии Хадид позвала креативного директора и модельера Риккардо Тиши, а также профиль бренда Burberry. Поклонники по достоинству оценили внешний вид модели, засыпав ее комплиментами.

Ранее эксперт косметической и пластической хирургии признал внешность Хадид идеальной. Расчеты показали, что пропорции лица модели близки к совершенству по правилу золотого сечения.