Вышел второй трейлер «Бладшота» с Дизелем

Второй трейлер фантастического боевика «Бладшот» немногим отличается по кадрам от первого, но раскрывает новые детали сюжета.

Сюжет «Бладшота» построен на истории солдата Рэя Гаррисона (Вин Дизель). Его вернули к жизни после смерти с помощью новейших технологий — кровь заменили на нанороботов, и Гаррисон стал обладать сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Но тело и разум универсального солдата находится под контролем корпорации RST.

Во втором трейлере показано, что герой Дизеля пытается выяснить правду и вернуть свои воспоминания о прошлой жизни, когда он был обычным человеком. Судя по отрывкам из ролика, он сразится со своими создателями и поставит под угрозу замысел корпорации.

Над созданием «Бладшота» работали авторы франшизы «Форсаж», поэтому зрители явно увидят в фильме отголоски и мотивы гоночного боевика. В прокат фильм выйдет уже 27 февраля.