Красный Страж в новом трейлере «Черной вдовы» насмешил зрителей

Красный Страж – «злая» версия Капитана Америка, появившийся в новом трейлере «Черной вдовы», насмешил пользователей своей комичностью.

Второй трейлер нового фильма режиссера Кейт Шортланд «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли опубликован в YouTube.

В России картина выйдет на экраны 30 апреля 2020 года, события в ней развернутся после событий «Первого Мстителя: Противостояние» и до событий «Войны бесконечности». В ней будет раскрыто прошлое Наташи Романофф, в частности, так называемая «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Поклонникам Наташи в новом фильме обещали раскрыть главную тайну.

Сообщалось, что в фильме появится Тони Старк, известный как Железный человек. Он, как и Наташа, погибает в финальных «Мстителях», принеся себя в жертву ради всеобщего спасения. Для обоих актеров фильм станет последним появлением в киновселнной Marvel. Также здесь появится Красный Страж – «злая» версия Капитана Америка. Его играет Дэвид Харбор.

Его, как и коллегу Наташи по «Красной комнате», Елену Белову, показывают в новом трейлере. При этом образ стража уже породил множество шуток и мемов в русскоязычном сегменте интернета. Пользователи называют его «Дедом Морозом», «Капитаном водочка», «Капитан-коммунизм».

Ded moroz



Простите pic.twitter.com/CEyC2q6Wwq — Как Федя Смолов студент очка (@Smolove_) December 3, 2019

Ранее в сериале «Очень странные дела» актер играл шерифа Джима Хоппера, который исчезает в конце третьего сезона. Часть пользователей пошутила о том, что он попал в плен к советским солдатам.