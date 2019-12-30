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Китайский генетик угодил в тюрьму за создание первых ГМО-детей

Источник:
ТАСС
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Фото: VOA - Iris Tong

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского генетика Цзянькуя Хэ к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 милллиона юаней (около 430 тысяч долларов ) за незаконный эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.

«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 миллиона юаней», — приводит ТАСС приговор суда.

Также были осуждены и коллеги ученого: Жэньли Чжан приговорили к двум годам тюрьмы и 1 миллион юаней штрафа (около 143 тысяч долларов), а Цзиньчжоу Цинь получил 1,5 года заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года и штраф в 500 тысяч юаней (около 71,6 тысячи долларов).

По словам следствия, в 2016 году Цзянькуй Хэ, который тогда был доцентом Южного университета науки и технологий, решил извлечь коммерческую прибыль за счет модификации генома человека, после чего он вступил в сговор с Жэньли Чжан и Цзиньчжоу Цинем.

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Сообщники подделали материалы о соответствии эксперимента морально-этическим нормам, выбрали несколько супружеских пар, в которых мужчины были ВИЧ-инфицированными, и ввели их в заблуждение, создав впечатление, что эксперимент проводится законно. Ученые изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), с помощью метода редактирования генов CRISPR-Сas9.

Они хотели создать у младенцев иммунитет к ВИЧ, носителями которого были их отцы. Для этого ученые попытались «отключить» у эмбрионов ген CCR5, отвечающий за кодирование белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. При этом злоумышленники не рассказали врачам, которые проводили операцию по искусственному оплодотворению, о том, что изменили геном их пациентов.

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