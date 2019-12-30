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Сюткин посвятил клип умершим в 2019 году людям

Источник:
Sibnet.ru
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Музыкант Валерий Сюткин опубликовал в соцсети клип на песню «Время не проведешь», которую посвятил всем известным личностям, которые ушли из жизни в 2019 году.

Среди героев клипа артисты, композиторы, режиссеры, политик и космонавт. Всего Сюткин перечислил 20 умерших человек — Криса Кельми, Ирину Бржевскую, Сергея Захарова, Жореса Алфёрова, Владимира Этуша, Галину Волчек, Марлена Хуциева, Алексея Булдакова, Франко Дзеффирелли, Георгия Данелию, Сергея Юрского, Марка Захарова, Элину Быстрицкую, Евгения Крылатова, Сергея Доренко, Вилли Токарева, Мишеля Леграна, Алексея Леонова, Гия Канчели и Юрия Лужкова.

Подписчики Сюткина в Instagram поблагодарили артиста за красивую песню, которая многих тронула до глубины души и даже вызвала слезы.


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aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

ANVikulov

ага и жкх ,бенз,налоги,шафы выросли на 8 % и перекрыли рубеж в 2000. Заживещь ты еще и должен останешься

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены