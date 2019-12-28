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Женщины проиграли «Битву экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
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Зрители выбрали победителя 20-го сезона «Битвы экстрасенсов», им стал самый молодой участник проекта Дмитрий Матвеев.

До финала дошли четыре экстрасенса: Дмитрий Матвеев, Ирина Игнатенко, Мариам Циминтия, Вилма Генрих. Четвертое место по итогам зрительского голосования заняла Игнатенко. Девушка не показала вида, что сильно расстроилась, но такой результат огорчил ведущего Марата Башарова. Он предложил ведьме попробовать свои силы в 21-ом сезоне, на что та дала положительный ответ.

Третье место досталось победительнице «Школы экстрасенсов» Вилме Генрих. Участница проекта явно разочаровалась в таком результате и даже забыла поблагодарить своих поклонников за поддержку, но сделала это лишь после напоминания Башарова. «Спасибо всем», — коротко сказала Генрих.

Самый волнующий момент наступил, когда ведущий начал объявлять имя победителя. Оказалось, что разница голосов между первым и вторым местами составила всего 1%. Когда ведущий назвал имя Матвеева, молодой человек испытал настоящий шок, а его главная конкурента Мариам Циминтия грустно и разочарованно покачала головой.

«Я поверить не мог, я только мечтал, реальность оказалась ярче, чем мои фантазии», — сказал Матвеев. Затем, немного придя в себя, он поблагодарил всех зрителей за поддержку. Обладательница второго места — Мариам отметила, что за главный приз проекта «Синюю руку» боролись женщины-титаны, но вышло все по-другому. 

«Ну, если честно, это вообще несправедливо! Абсолютно. Это кошмар! Это какой-то кошмар!» — сказала Мариам после награждения своей группе поддержки.

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DYNAMO7294

Россияне ждут от него, " я устал, я ухожу"

Лама сибирь

ты прав )) потом отмывать экран телевизора от плевков.

Partizan1996

Букмекеры это зло, деньги только проигрываю них, пусть закрывают. Никогда не играйте на ставках

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

anbel13

А если не при чём, то зачем он нам?