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Отдых на Алтае: пять вариантов

Источник:
Sibnet.ru
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Отдых может быть разным: активным, оздоровительным или наполненным релаксом. Предлагаем вам пять мест на Алтае, где можно отдохнуть так, как хочется именно вам.

Отдых с пользой для здоровья — это отдых в санатории. Например, в санатории премиум-класса «Россия» на курорте Белокуриха. Размещение в номерах три и четыре звезды, питание в ресторане, широкий спектр лечебных процедур и множество развлечений сделают ваш отдых особенным. 

К тому же, санаторий предлагает ряд интересных бонусов:

  • На 15% больше лечения по санаторно-курортным путевкам;
  • Снижение цены на 10% для гостей пенсионного возраста;
  • Безлимитный бассейн;
  • Бесплатный горнолыжный подъемник.

Цена от 3,3 тысячи рублей за человека в день с четырехразовым питанием.

Отель «На камушках»

Если вам не нужно лечение, то в Белокуриху поехать все равно стоит: набраться сил, зарядиться энергией гор, провести время с близкими, расслабиться и получить незабываемые впечатления!

Разместившись в новом отеле «На камушках», вы получите уединение и тишину, ведь расположен отель в удалении от центра курорта, на берегу реки. При этом здесь рукой подать до горнолыжного склона «Катунь» и кресельного подъемника на гору Церковка.

Отель предлагает проживание в уютных номерах в скандинавском стиле и сытные завтраки, включенные в стоимость. Гости отеля «На камушках» совершенно бесплатно могут пользоваться подъемником на горнолыжной трассе санатория «Россия».

Цена от 3 тысяч рублей за номер с завтраком.

Бизнес-отель «Россия»

Второй вариант отдыха без лечения — в отеле, расположенном в самом центре курорта. Бизнес-отель «Россия» находится в 500 метрах от санаторно-курортного комплекса «Россия».

В шаговой доступности от отеля — боулинг, бильярдный клуб, SPA-центр, ледовый каток, горнолыжный склон, беговая лыжная трасса, бассейн с термальным комплексом.

В отеле есть собственный ресторан авторской и европейской кухни. Завтраки уже входят в проживание. Специальное предложение для гостей отеля — бесплатный горнолыжный подъемник весь сезон!

Цена от 4 тысяч рублей за номер с завтраком.

Таежная заимка «Лесная сказка»

Любите эко-отдых подальше от цивилизации, но при этом цените комфорт? И для вас есть подходящий вариант! Таежная заимка «Лесная сказка» расположена в девяти километрах от курорта. Здесь можно разместиться в деревенских домиках с печью, уютных коттеджах или комфортабельных отелях. 

Горы, лес, горная речка, два озера, ледовый каток, прогулочная лыжня, горнолыжная трасса — бесплатно для гостей заимки, русские бани на дровах, уютный ресторан, аромат жареного на живом огне мяса… А еще здесь можно покататься на бубликах! Идеальный отдых в идеальном месте.

Цена от 1,1 тысячи рублей за домик с завтраком.

Турбаза «Белокуриха»

Если вы хотите и уединения, и возможности в любой момент оказаться в центре курортной жизни, туристическая база «Белокуриха» — то, что вам нужно!

Здесь вас ждет комфортное размещение, красивейшие виды с самой вершины горы, тишина и близость всех курортных развлечений одновременно. Турбаза находится в шаговой доступности от верхней площадки одной из самых популярных горнолыжных трасс курорта!

Цена от 1,5 тысячи рублей за номер с завтраком.

Отдых на Алтае  такой разный и увлекательный, остается только правильно выбрать свое место!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01004910 от «30» марта 2018 г. выдана Министерством здравоохранения Алтайского края

АО «Санаторий «Россия»
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 34
Тел.: 8 800 250 3770
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DYNAMO7294

Мистер "никто" 20 лет у власти, а рассуждает как вчера на "трон" заступил!

Иркут 69

Ну бедность, держись! Сам Путин, самолично озаботился этой проблемой! 👆😀

great_america

В Германии специалист получает около 4000 евро в месяц. Примерно 280 тыр в месяц. В России 28 тыр. Разница...

ERMOL33

Народ вы видите какую вам дичь несут! Сначала делают всё что бы народ обнищал,(увеличивают ндс, повышают...

ifhbrjd

Сейчас счетоводы из росстата поправят цифири и снова будут рапортовать об успехах.