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Появились слухи о скором визите Путина в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует посетить Новосибирск на следующей неделе для открытия СКИФа (Сибирского кольцевого источника фотонов).

По предварительной информации, Путин приедет в начале следующей недели, сообщило издание «Прецендент» со ссылкой на источник.

По данным ресурса регионального правительства ОТС-Горсайт, «президент РФ приедет в наукоград Кольцово на открытие СКИФа, которое пройдет в рамках форума «Технопром-2026» с 26 по 28 августа».

Президент во время прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» в декабре 2025 года в ответ на приглашение от журналиста на открытие СКИФа сказал, что «постарается приехать». Он назвал установку класса мегасайенс большим успехом, так как на ней можно проводить не только фундаментальные, но и прикладные исследования.

Путин этим летом — частый гость в Сибири. Глава государства 24 июля посетил Иркутск, где осмотрел производство гражданских самолетов МС-21 и познакомился с учебно-боевым самолетом Як-130М. На следующий день в Омске он провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. 3 августа Путин был в Красноярске на финале конкурса для школьников «Большая перемена».

Последний раз Путин был в Новосибирске в 2018 году. Он посетил форум «Технопром», где одобрил по создание в регионе ЦКП «СКИФ».

СКИФ находится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Весь комплекс включает 34 здания и сооружения на территории 30 гектаров, а также инженерное и технологическое оборудование, обеспечивающее выполнение исследований на пучках синхротронного излучения.

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