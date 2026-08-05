Индия отказалась от закупки российских Су-57

Индия не будет закупать новые российские истребители семейства «Сухой», в том числе Су-57, сообщил секретарь Минобороны страны Раджеш Кумар Сингх.

По его словам, индийские власти хотят сосредоточиться на модернизации имеющегося парка истребителей, которые производятся в Индии по российской лицензии, передает Defence Security Asia.

Индия в настоящее время эксплуатирует около 260 истребителей Су-30МКИ. При этом Москва предлагала Нью-Дели закупить от 36 до 40 Су-57 в экспортном исполнении.

Президент Владимир Путин в июне подтвердил, что Россия Москва готова поставлять Индии новейшие истребители Су-57.