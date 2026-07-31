НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия получила «Черные коршуны»

Источник:
Sibnet.ru
264 0
Российская армия получила «Черные коршуны»
Фото: © t.me/dronax_news/

Автономные дроны «Черный коршун» поступили в зону проведения специальной военной операции, они способны выполнять поставленные задачи без связи, сообщила компания-производитель «Дронакс» в официальном телеграм-канале.

«Дрон теперь способен выполнять полетное задание даже при полной потере связи и отсутствии спутникового сигнала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое решение для беспилотников линейки «Черный коршун» успешно прошло испытания. С его помощью «Черный коршун» способен доставить груз в заданную точку и вернуться на базу в ситуации с неработающей связью, телеметрией и GPS.

Производитель подчеркнул, что такие беспилотники востребованы в зоне СВО — в условиях активной работы РЭБ связь и навигация зачастую не работают. Кроме этого, автономные дроны полезны в горах и ущельях.

Еще по теме
Украина потеряла американский истребитель F-16
Эксперт рассказал об оружии, способном решить проблему БПЛА
Носитель «Посейдона» появился в ВМФ России
«Ростех» разработал комплекс для защиты нефтехранилищ от дронов
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Финляндия отключит Россию от мирового интернет-трафика
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries
Топливный картель выявили в Новосибирской области
Одним махом: зачем ВСУ бьют по складам Wildberries
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о своих планах на Украину
Армия России
Один из осужденных по делу Долиной ушел на СВО
Армия России
Россия нанесла один из самых мощных ударов по Киеву и Львову
Золотые слитки
Банк России стал главным продавцом золота в мире
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Самое обсуждаемое
39
Путин предсказал потерю Украиной западных регионов
27
Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
20
Путина попросили «быть смелее»
20
Первокурсников подключат к «Максу» сразу после зачисления
16
Володин пять раз проскандировал «Россия, Путин, Победа!»