Российская армия получила «Черные коршуны»

Автономные дроны «Черный коршун» поступили в зону проведения специальной военной операции, они способны выполнять поставленные задачи без связи, сообщила компания-производитель «Дронакс» в официальном телеграм-канале.

«Дрон теперь способен выполнять полетное задание даже при полной потере связи и отсутствии спутникового сигнала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое решение для беспилотников линейки «Черный коршун» успешно прошло испытания. С его помощью «Черный коршун» способен доставить груз в заданную точку и вернуться на базу в ситуации с неработающей связью, телеметрией и GPS.

Производитель подчеркнул, что такие беспилотники востребованы в зоне СВО — в условиях активной работы РЭБ связь и навигация зачастую не работают. Кроме этого, автономные дроны полезны в горах и ущельях.