Гаражную амнистию продлили до 2031 года

Президент Владимир Путин подписал закон, который продлевает гаражную амнистию на пять лет — до сентября 2031 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Гаражная амнистия действует с 1 сентября 2021 года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок нередко достается им бесплатно.

Ранее предполагалось, что срок действия гаражной амнистии истечет 1 сентября 2026 года. Принятый закон позволит большему числу граждан в упрощенном порядке оформить права на принадлежащие им гаражи и земельные участки.

Согласно данным Росреестра, за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.

Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, а также не признанные самовольными постройками.