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Возврат забытых в транспорте вещей станет платным

Источник:
Sibnet.ru
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Маршрут автобуса 234 в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Новые правила хранения забытых вещей в городском и междугороднем транспорте вступят в силу с 1 сентября 2026 года, соответствующий приказ Минтранса опубликован на официальном портале правовой информации.

Перевозчики будут обязаны бесплатно держать найденный багаж только в течение первых 24 часов после его обнаружения. Если владелец в ближайшие сутки не заберет имущество, за дальнейшее хранение придется платить.

Тарифы за возврат установят транспортные компании. При этом процедура возврата строго регламентирована — водитель или кондуктор обязаны передать найденные предметы уполномоченному сотруднику в конечной точке маршрута.

Для найденных вещей будет составлена подробная опись. Пассажир сможет получить свои вещи, если предъявит паспорт и распишется в документах.

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