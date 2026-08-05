Возврат забытых в транспорте вещей станет платным

Новые правила хранения забытых вещей в городском и междугороднем транспорте вступят в силу с 1 сентября 2026 года, соответствующий приказ Минтранса опубликован на официальном портале правовой информации.

Перевозчики будут обязаны бесплатно держать найденный багаж только в течение первых 24 часов после его обнаружения. Если владелец в ближайшие сутки не заберет имущество, за дальнейшее хранение придется платить.

Тарифы за возврат установят транспортные компании. При этом процедура возврата строго регламентирована — водитель или кондуктор обязаны передать найденные предметы уполномоченному сотруднику в конечной точке маршрута.

Для найденных вещей будет составлена подробная опись. Пассажир сможет получить свои вещи, если предъявит паспорт и распишется в документах.