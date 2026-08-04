США ввели санкции против Сухопутных войск России

США ввели ограничительные меры против некоторых российских военных структур и граждан, включая Сухопутные войска РФ и два управления Министерства обороны.

Поводом названо предполагаемое нарушение американского закона о нераспространении ядерного оружия, приводит «Коммерсантъ» сообщение американских властей.

В перечень попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России, Управление перспективных межвидовых исследований и спецпроектов ведомства, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения.

В черный список включены компании «Гидеон Альфа» и ООО «Интернэшнл инвест компани», их дочерние структуры и правопреемники. Также в списке — россияне Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цибарев.

Введенные меры запрещают американским ведомствам закупать товары или услуги у указанных лиц, оказывать им поддержку, продавать продукцию военного назначения и выдавать лицензии. Исключения возможны только по решению госсекретаря США.