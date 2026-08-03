НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Дронам предложили фиксировать нарушения ПДД

Источник:
«Коммерсантъ»
285 3
Дронам предложили фиксировать нарушения ПДД
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Операторы комплексов фиксации попросили разрешить использование беспилотников для выявления нарушений правил дорожного движения. Соответствующее обращение ассоциации операторов направлено в правительство РФ.

Речь идет о применении беспилотных авиационных систем для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других аналогичных нарушений, пишет «Коммерсантъ». Сейчас законодательство не позволяет оформлять такие нарушения с помощью дронов.

Согласно действующим нормам, камера должна быть установлена на транспортном средстве, а материалы, снятые с воздуха, могут использоваться только в рамках административного производства. При этом водителя необходимо лично остановить и вручить ему протокол.

Операторы предлагают изменить законодательство, чтобы штрафы по материалам, полученным с беспилотников, можно было назначать автоматически. Для этого потребуется внести изменения в ряд нормативных актов.

Предполагается, что дроны могут использоваться для контроля выезда на встречную полосу, движения по обочине и других нарушений. Водителей при этом предлагают в обязательном порядке предупреждать о работе беспилотников с помощью дорожных знаков.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Новые «китайцы» вошли в список автомобилей для такси
МВД изменит регламент экзамена на водительские права
Электромобили запретили парковать под мостами
Автомобилистов освободили от обязанности возить бумажный ОСАГО
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Названы лучшие смартфоны 2026 года
Можно ли смешивать 92‑й и 95‑й бензин
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Сбербанк нашел способ вернуть свои приложения на iPhone
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Топ комментариев

pepelmetal

Да и Белоруссия не воюет, чего б ей не жить то?

pepelmetal

Так и украина жила, пока не пришли к власти бандеровские недобитки

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?