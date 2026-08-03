Дронам предложили фиксировать нарушения ПДД

Операторы комплексов фиксации попросили разрешить использование беспилотников для выявления нарушений правил дорожного движения. Соответствующее обращение ассоциации операторов направлено в правительство РФ.

Речь идет о применении беспилотных авиационных систем для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других аналогичных нарушений, пишет «Коммерсантъ». Сейчас законодательство не позволяет оформлять такие нарушения с помощью дронов.

Согласно действующим нормам, камера должна быть установлена на транспортном средстве, а материалы, снятые с воздуха, могут использоваться только в рамках административного производства. При этом водителя необходимо лично остановить и вручить ему протокол.

Операторы предлагают изменить законодательство, чтобы штрафы по материалам, полученным с беспилотников, можно было назначать автоматически. Для этого потребуется внести изменения в ряд нормативных актов.

Предполагается, что дроны могут использоваться для контроля выезда на встречную полосу, движения по обочине и других нарушений. Водителей при этом предлагают в обязательном порядке предупреждать о работе беспилотников с помощью дорожных знаков.

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