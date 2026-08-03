Как проголосовать на выборах через «Госуслуги»

Подача заявлений от избирателей, желающих проголосовать на сентябрьских выборах с помощью дистанционного электронного голосования, стартует на портале «Госуслуги» с 3 августа.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это возможность реализовать свое волеизъявление, не посещая избирательный участок, без бумажного бюллетеня, с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера.

Подать заявление об участии в ДЭГ можно, если данные гражданина сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референдума ЦИК России. Потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».

Необходимо отправить заявление и дождаться решения — статус можно проверить в личном кабинете. Если у документа появится статус «Учтено», гражданин сможет участвовать в голосовании дистанционно. Подать заявление можно с 3 августа до 14 сентября 2026 года.

Чтобы проголосовать дистанционно, нужно с 08.00 18 сентября до 20.00 20 сентября по местному времени войти на портал ДЭГ с помощью логина и пароля от «Госуслуг».

Главным событием масштабной избирательной кампании в сентябре 2026 года станут выборы депутатов Госдумы. Всего запланировано более 2 тысяч избирательных кампаний, по итогам которых будет замещено свыше 20,7 тысячи мандатов и выборных должностей.