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Самозанятые теперь могут брать больничный

Источник:
Sibnet.ru
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Больничный лист
Фото: © Sibnet.ru

Самозанятые россияне теперь могут брать оплачиваемые больничные — первые выплаты по ним стали доступны с 1 августа 2026 года.

Возможность получать компенсацию по временной нетрудоспособности получили участники пилотного проекта Соцфонда, которые присоединились к программе добровольного социального страхования в начале года и непрерывно вносили платежи в течение полугода.

Программа добровольного страхования плательщиков налога на профессиональный доход действует с 1 января 2026 года. Однако автоматического права на официальный больничный она не дает — ее участникам требуется платить взносы.

Например, если самозанятый решит подключиться к программе в августе, право на оплачиваемый больничный у него возникнет только через полгода — в феврале следующего года. При вступлении в программу гражданин самостоятельно выбирает из двух доступных тарифов.

Чтобы участвовать в программе, нужно платить 3,84% от выбранной страховой суммы. Это составляет 1344 рубля в месяц для страховой суммы 35 тысяч рублей и 1920 рублей для суммы 50 тысяч рублей.

В среднем за один день больничного можно получить от 1,7 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Когда у самозанятого возникнет право на больничный, Соцфонд самостоятельно уведомит его об этом. Сами деньги поступят непосредственно после закрытия больничного листа.

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Топ комментариев

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?

pepelmetal

А нилох знает о своих потерях только в Курской области 80000:D?

_ASUS__

бандровская украина это страна кладбище ... порядок по бандеровски - до последнего украинца

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...