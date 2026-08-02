Россиянам пересчитали накопительные пенсии

Социальный фонд России с 1 августа 2026 года провел ежегодный перерасчет накопительных пенсий, сообщила пресс-служба ведомства.

Для граждан, чьи пенсионные накопления находятся в управлении Соцфонда, перерасчет стал одним из самых существенных за последние годы — благодаря положительному инвестиционному доходу за прошлый год стандартная прибавка составила 17,3%.

На 19,3% увеличится накопительная пенсия у участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также у родителей, которые направили средства маткапитала на формирование будущей пенсии.

Накопительная пенсия — это выплаты из пенсионных накоплений гражданина, которые формировались отдельно от страховой пенсии и инвестировались. Деньги находятся на индивидуальном лицевом счете будущего пенсионера.

В отличие от «виртуальной» страховой пенсии, которая финансируется за счет текущих страховых взносов работодателей и ежегодно индексируется государством, накопительная представляет собой реальные денежные средства на счете.

Узнать, есть ли у человека такие накопления, можно в выписке из индивидуального лицевого счета на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Соцфонда. Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублей в месяц.