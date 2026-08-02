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Россиянам пересчитали накопительные пенсии

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Социальный фонд России с 1 августа 2026 года провел ежегодный перерасчет накопительных пенсий, сообщила пресс-служба ведомства.

Для граждан, чьи пенсионные накопления находятся в управлении Соцфонда, перерасчет стал одним из самых существенных за последние годы — благодаря положительному инвестиционному доходу за прошлый год стандартная прибавка составила 17,3%.

На 19,3% увеличится накопительная пенсия у участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также у родителей, которые направили средства маткапитала на формирование будущей пенсии.

Накопительная пенсия — это выплаты из пенсионных накоплений гражданина, которые формировались отдельно от страховой пенсии и инвестировались. Деньги находятся на индивидуальном лицевом счете будущего пенсионера.

В отличие от «виртуальной» страховой пенсии, которая финансируется за счет текущих страховых взносов работодателей и ежегодно индексируется государством, накопительная представляет собой реальные денежные средства на счете.

Узнать, есть ли у человека такие накопления, можно в выписке из индивидуального лицевого счета на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Соцфонда. Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублей в месяц.

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Топ комментариев

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?

pepelmetal

А нилох знает о своих потерях только в Курской области 80000:D?

_ASUS__

бандровская украина это страна кладбище ... порядок по бандеровски - до последнего украинца

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...