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Дроны ВСУ потопили в Черном море российский контейнеровоз

Источник:
Sibnet.ru
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Дроны ВСУ потопили в Черном море российский контейнеровоз
Фото: © Sibnet.ru

Теплоход «Янина» затонул в акватории Черного моря 1 августа в результате атаки украинских морских беспилотников, сообщило отраслевое издание госкорпорации «Росатом».

Нападение двух дронов ВСУ на теплоход «Янина» произошло в 130 милях от Новороссийска. Судно принадлежит транспортной группе Fesco, которая входит в «Росатом», отмечается в сообщении.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул, что теплоход «Янина» — «мирный контейнеровоз», который находился в международных водах и перевозил гражданскую продукцию.

Все 17 членов экипажа спасены — они организованно покинули контейнеровоз после того, как он начал тонуть. К месту крушения подошло судно Delphinus с интернациональным экипажем, которое подняло на борт 16 человек.

Последнего члена экипажа нашли позже и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота, уточнил Лихачев. По его словам, экипаж теплохода чувствует себя удовлетворительно.

Группа Fesco приобрела контейнеровоз «Янина» в рамках программы обновления флота в 2021 году. Максимальный вес, который теплоход может безопасно принять на борт, составляет 13 тысяч тонн. Вместимость судна — более 900 стандартных 20-футовых контейнеров.

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