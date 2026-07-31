НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Назван самый простой способ притупить сильную боль

Источник:
Physiology & Behavior
184 0
Красный перец
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Жжение во рту от острой пищи способно эффективно приглушить восприятие сильной физической боли, выяснили китайские ученые. При этом способ не подходит для слабой боли. Статья исследователей опубликована журналом Physiology & Behavior.

Специалисты изучали эффект капсаицина — активного вещества, которое придает жгучесть перцу. Оно связывается с рецепторами TRPV1, которые распознают опасный нагрев кожи и слизистых. В результате мозг регистрирует сильное жжение, хотя тканям в реальности ничего не угрожает.

Этот принцип используют мази и кремы с капсаицином для лечения хронической боли — постоянное слабое жжение перегружает болевые нейроны, со временем блокируя передачу настоящих болевых сигналов.

Ученые решили проверить, как кратковременное острое ощущение во рту влияет на восприятие боли в других частях тела. Для этого они использовали группу здоровых молодых людей, которые дважды посетили лабораторию.

В один визит им давали пять минут подержать во рту острую специю, в другой — водный кубик. После этого на тыльную сторону левой руки подопытных наносили 40 лазерных импульсов двух уровней интенсивности — слабой и сильной.

После острой пряности участники оценивали сильные лазерные импульсы как заметно менее интенсивные и неприятные. При слабой боли такого эффекта не наблюдалось. Ученые предполагают, что жгучая боль во рту подавляет восприятие сильной боли в другом месте тела.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Зафиксирована загадочная периодичность катастроф на Земле
Сингулярность черной дыры оказалась трехмерной
Луна оказалась естественным детектором гравитационных волн
Родительский инстинкт оказался чувством голода
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Финляндия отключит Россию от мирового интернет-трафика
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries
Топливный картель выявили в Новосибирской области
Одним махом: зачем ВСУ бьют по складам Wildberries
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о своих планах на Украину
Армия России
Один из осужденных по делу Долиной ушел на СВО
Армия России
Россия нанесла один из самых мощных ударов по Киеву и Львову
Золотые слитки
Банк России стал главным продавцом золота в мире
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Топ комментариев

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

urbasik

Мы им стратегический метал они нам зелёные фантики.