Назван самый простой способ притупить сильную боль

Жжение во рту от острой пищи способно эффективно приглушить восприятие сильной физической боли, выяснили китайские ученые. При этом способ не подходит для слабой боли. Статья исследователей опубликована журналом Physiology & Behavior.

Специалисты изучали эффект капсаицина — активного вещества, которое придает жгучесть перцу. Оно связывается с рецепторами TRPV1, которые распознают опасный нагрев кожи и слизистых. В результате мозг регистрирует сильное жжение, хотя тканям в реальности ничего не угрожает.

Этот принцип используют мази и кремы с капсаицином для лечения хронической боли — постоянное слабое жжение перегружает болевые нейроны, со временем блокируя передачу настоящих болевых сигналов.

Ученые решили проверить, как кратковременное острое ощущение во рту влияет на восприятие боли в других частях тела. Для этого они использовали группу здоровых молодых людей, которые дважды посетили лабораторию.

В один визит им давали пять минут подержать во рту острую специю, в другой — водный кубик. После этого на тыльную сторону левой руки подопытных наносили 40 лазерных импульсов двух уровней интенсивности — слабой и сильной.

После острой пряности участники оценивали сильные лазерные импульсы как заметно менее интенсивные и неприятные. При слабой боли такого эффекта не наблюдалось. Ученые предполагают, что жгучая боль во рту подавляет восприятие сильной боли в другом месте тела.