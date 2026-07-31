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Бородина обиделась на Боню из-за предложения косметики

Источник:
Sibnet.ru
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Ксения Бородина
Фото: © @borodulya

Телеведущая Ксения Бородина обиделась на коллегу и блогера Викторию Боню, которая предложила ей косметику собственного бренда, решив, что она критикует ее внешний вид, хотя все дело в неудачном ракурсе.

В соцсетях появилось видео с премьеры фильма «За любовь», где Бородина сыграла главную роль. В комментариях Боня предложила телеведущей консилеры (средство, скрывающее следы усталости и несовершенства кожи), отметив, что они ей очень подойдут.

В ответ Бородина предложила экс-коллеге по «Дому-2» приехать в Москву. Позже она заявила, что Боня решила хайпануть и намекнуть, «что срочно нужна ее косметика, чтобы выглядеть красиво», хотя это видео было снято с неудачного ракурса и с плохим светом.

Бородина добавила фото с неудачным ракурсом Бони и призвала ту не лезть в ее жизнь и не проходится по внешности.

«Если Ксения обиделась на этот комментарий, у меня вообще не заржавеет сказать о том, что я извиняюсь от всей души и не хотела обижать. И с удовольствием действительно пришлю ей свою продукцию, чтобы больше таких казусов не было. Потому что, ну, просто понимаю по-женски, как это», — прокомментировала Боня журналу Super.

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