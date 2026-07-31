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Супергеройский «Человек-паук: Новый день» выходит в мировой прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Фото: © кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Супергеройский боевик «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом в главной роли стартует в мировом прокате в пятницу, 31 июля.

Действие разворачивается спустя несколько лет после событий фильма «Нет пути домой». В финале предыдущей части Доктор Стрэндж стер личность Питера Паркера из памяти всех обитателей вселенной — о нем забыли даже лучший друг Нед и возлюбленная Эм Джей. Теперь Человек-паук живет в полном одиночестве и продолжает защищать Нью-Йорк.

Главная роль по-прежнему за Томом Холландом. К своим персонажам вернулись Зендея и Джейкоб Баталон. Также в фильме снимаются Сэди Синк, Джон Бернтал, Марк Руффало и другие. Режиссером «Нового дня» выступил Дестин Дэниел Креттон, ранее снявший для Marvel «Шан-Чи и легенду десяти колец».

«Человек-паук: Новый день» стал 38-м по счету фильмом медиафраншизы «Киновселенная Marvel» (КВМ), вторым в шестой фазе и четвертым в серии фильмов КВМ о Человеке-пауке после «Человека-паука: Нет пути домой».

Критики уже посмотрели картину и в целом встретили ее восторженно: на Rotten Tomatoes лента стартовала с 93% «свежести», на Metacritic — с 70 баллов из 100.

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Топ комментариев

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

_ASUS__

включая модераторов ... цифровых сервисов ... атож вононокак бывает