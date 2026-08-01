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Можно ли перевестись с платного обучения на бюджет

Источник:
Sibnet.ru
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Аудитория
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Студенты, поступившие в вуз или колледж на платной основе, могут при наличии определенных условий перевестись бюджет, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Главное условие — наличие свободных мест на бюджете. Они регулярно образуются после отчисления студентов, перевода в другие учебные заведения, на другие специальности, заочное отделение, а также ухода в академический отпуск.

По закону каждый вуз обязан открыто публиковать количество вакантных мест на бюджете. Информация должна обновляться после каждой сессии.

Перевестись на бюджет могут очники, заочники и вечерники, только начиная со второго курса, когда сданы две сессии и более. Для этого нужно:

  • сдать экзамены за два последних семестра на «хорошо» и «отлично»;
  • закрыть долги по оплате обучения, если они есть.

По решению комиссии

Желающих получить бюджетные места обычно много, поэтому комиссия вуза или колледжа часто проводит конкурсный отбор. На решение в пользу студента также влияют активная общественная работа, спортивные достижения, научная деятельность и участие в конкурсах и конференциях.

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Есть и особые категории студентов, имеющих право на перевод. К ним относятся учащиеся, потерявшие одного или обоих родителей, а также девушки, которые стали мамами в период обучения.

Перевестись могут студенты до 20 лет, у которых один родитель имеет инвалидность I группы. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе.

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Топ комментариев

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

_ASUS__

включая модераторов ... цифровых сервисов ... атож вононокак бывает