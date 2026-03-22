Как поступить на целевое обучение в вуз в 2026 году

Целевое обучение в вузе позволяет молодым людям получить бесплатное образование, имея при этом льготы для поступления, а также гарантированно трудоустроиться после окончания. Кто может стать целевиком?

Возможность получить целевое высшее образование имеет практически каждый выпускник. Главное — найти организацию, которая готова заключить договор. Перечень компаний можно посмотреть на портале «Работа России». Но нужно иметь в виду, что после окончания придется отработать несколько лет там, куда направят.

С 2026 года квота для целевиком устанавливается для конкретного заказчика, программы обучения и количества мест. Каждое целевое место закреплено за определенной организацией.

По данным портала «Объясняем.рф», чаще всего квоты выделяются:

  • по медицинским специальностям (до 100% в ординатуре);
  • в сферах образования, культуры, спорта;
  • на инженерно-технических направлениях;
  • в области жилищно-коммунального хозяйства.

Как получить направление

Определиться со специальностью. Квоты распределяются по регионам и отраслям. Уточните, какие направления есть в вашем городе или где вы готовы работать после вуза. Процент целевых мест разный: от 10% до 100% в зависимости от специализации.

Найти организацию-работодателя. Помимо портала «Работа России» нужно смотреть на сайтах региональных министерств, порталах крупных предприятий и учреждений, в отраслевых программа и конкурсах.

Заключить договор. Абитуриент подписывает его с организацией-работодателем (госучреждением, предприятием или ИП). Если ему нет 18 лет, понадобится согласие родителей. Оформить документ в электронном виде можно через приложение «Госключ» или обратившись в компанию напрямую.

Подать документы в вуз. Целевики участвуют в отдельном конкурсе. Зачисление проходит в первую волну — вместе со льготниками и с олимпиадниками. Подать заявление можно через «Госуслуги», лично в приемной комиссии или по почте.

Еще по теме
Разработан новый стандарт обучения для 10-11-х классов
Обзор нейросетей для курсовой работы — список ИИ помощников
Стартовала приемная кампания в первые классы
Названа дата проведения последних звонков в школах
смотреть все
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Цена на российскую нефть подскочила до рекордного уровня
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
30
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
22
Найдена причина инфицирования скота в Новосибирской области
21
Трамп потребует от Японии участия в борьбе Ираном
18
Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран
16
Цена на российскую нефть подскочила до рекордного уровня