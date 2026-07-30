Украина потеряла американский истребитель F-16

Украинский истребитель F-16 разбился во время боевого задания по перехвату воздушных целей, сообщила пресс-служба ВВС Украины.

«На одном из направлений фронта пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей противника. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться», — сказано в сообщении.

По официальным данным Воздушных сил Украины, ВСУ потеряли четыре истребителя F-16 американского производства. По информации российской стороны, еще несколько таких самолетов было уничтожено на земле.

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Всего европейские страны передали Украине около 40–45 F-16. Точное число официально не раскрывается из соображений безопасности.

При этом, по данным западных СМИ, боеготово только порядка 15 самолетов этого типа. Часть переданных истребителей изначально были нелетными и использовались в качестве «доноров» для запасных частей. Часть самолетов не летают из-за проблем с обслуживанием.

Число боеготовых F-16 ограничено также количеством подготовленных украинских пилотов и техников, способных их эксплуатировать в интенсивном режиме.