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Украина потеряла американский истребитель F-16

Источник:
Sibnet.ru
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Истребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины
Фото: Ukrainian Air Force / CC BY 4.0

Украинский истребитель F-16 разбился во время боевого задания по перехвату воздушных целей, сообщила пресс-служба ВВС Украины.

«На одном из направлений фронта пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей противника. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться», — сказано в сообщении.

По официальным данным Воздушных сил Украины, ВСУ потеряли четыре истребителя F-16 американского производства. По информации российской стороны, еще несколько таких самолетов было уничтожено на земле.

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Всего европейские страны передали Украине около 40–45 F-16. Точное число официально не раскрывается из соображений безопасности.

При этом, по данным западных СМИ, боеготово только порядка 15 самолетов этого типа. Часть переданных истребителей изначально были нелетными и использовались в качестве «доноров» для запасных частей. Часть самолетов не летают из-за проблем с обслуживанием.

Число боеготовых F-16 ограничено также количеством подготовленных украинских пилотов и техников, способных их эксплуатировать в интенсивном режиме.

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Оборона #Армия #Оружие
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Топ комментариев

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

corrector

а Крым после чего случился ? хронограф вы наш

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.