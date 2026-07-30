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Джареда Лето снова обвинили в секс‑насилии над подростками

Источник:
Sibnet.ru
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Джаред Лето
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Четыре женщины обвинили оскароносного актера и солиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в преступлениях сексуального характера, жертвами которых, по их словам, стали еще в подростковом возрасте. Лето назвал слова ложью.

Обвинения против 54-летнего Лето прозвучали в новом документальном фильме Би-би-си под названием «Джаред Лето: темный секрет Голливуда». Всего в проекте приняли участие десять женщин, и девять из них впервые рассказали свою историю публично. Все случаи, о которых идет речь, относятся к периоду с 2002 по 2016 год, когда самому актеру было от 30 до 40 лет.

Первая из четырех основных обвинительниц утверждает, что подверглась сексуальному насилию в туалете мотеля, когда ей было всего 17 лет. Вторая женщина рассказала, что актер угрожал ей сексуальным насилием, когда ей было 19 лет и она осталась с ним наедине в гостиничном номере.

Третья обвинительница поделилась, что вступила в половую связь со звездой в несовершеннолетнем возрасте: ей было 17 лет, и произошло это в Калифорнии. Четвертая рассказала о психологическом давлении со стороны артиста. По ее словам, когда ей было 16 лет, Лето неоднократно звонил ей и делал непристойные предложения.

Еще четыре женщины сообщили, что в юном возрасте получали от Лето странные и весьма откровенные телефонные звонки. Отдельно в фильме упоминается история девочки, которой на момент событий было всего 14 лет. По ее словам, во момент раздачи автографов Лето отпустил непристойный комментарий о ее груди.

Это не первые в прошлом году девять женщин обвинили Лето в неподобающем сексуальном поведении в материале американского издания Air Mail.

«Я никогда в жизни ни к кому не применял сексуального насилия. Эти заявления являются абсолютной и безапелляционной ложью», — прокомментировал Лето новые обвинения TMZ.

Лето известен как актер с 1990-х годов. В 2014 году он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей». Также он снимался в лентах «Бойцовский клуб», «Бегущий по лезвию 2049», «Отряд самоубийц» и других. В 1998 году основал рок-группу Thirty Seconds to Mars.

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Джареда Лето снова обвинили в секс‑насилии над подростками
Топ комментариев

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

corrector

а Крым после чего случился ? хронограф вы наш

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.