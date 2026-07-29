Атаки БПЛА сегодня: сбито 295 дронов над Россией

Средства ПВО 29 июля уничтожили 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами России, сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями, над Краснодарским краем, республиками Крым, Чувашия и Татарстан, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В Таганроге Ростовской области в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, пострадали двое мужчин, они госпитализированы. Повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий.

В Рязани из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания на промышленных территориях, госпитализированы шесть человек, угрозы для их жизни нет. Также загорелся логистический объект Wildberries, склад удалось оперативно потушить.

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель — дрон ударил по грузовому автомобилю в районе поселка Октябрьского, от полученных ранений мужчина скончался, транспортное средство было уничтожено.