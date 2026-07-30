НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Мультфильм про библейского царя Давида выходит в прокат в России

Источник:
Sibnet.ru
181 1
Кадр из мультфильма «Храбрый Давид»
Фото: © кадр из мультфильма «Храбрый Давид»

Анимационная история «Храбрый Давид» о легендарном библейском царе Давиде выходит в официальный прокат в России в четверг, 30 июля.

В центре сюжета — история становления легендарного библейского героя и будущего царя, его юность и первые подвиги. Сохраняя уважение к тексту Священного Писания, создатели фильма «Храбрый Давид» наполнили повествование динамикой и зрелищностью.

Проект разрабатывался в тесном взаимодействии с историками, экспертами по археологии и специалистами по древней культуре. Над картиной работали 400 художников из 32 стран. За анимацию отвечала команда, создавшая «Зверополис» и франшизу «Ледниковый период».

Журнал Variety сравнил этот фильм по качеству с проектами студий Disney и DreamWorks, в частности — с оскароносным «Принцем Египта». А The New York Times поставил его в один ряд с крупнобюджетными фильмами Illumination и Pixar.

«Храбрый Давид» занял 12 место в общем рейтинге кинорелизов года в США, собрав 80 миллионов долларов в прокате, и входит в топ-3 самых кассовых анимационных проектов года, наряду со студийными работами «Зверополис 2» и «Goat: мечтай по-крупному».

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Песня иноагента Монеточки попала в фильм «Человек-паук: Новый день»
Сгорел построенный для фильма с Пореченковым и Кологривым город
Названы самые популярные сериалы россиян
Нолан и другие: лидеры топ-250 IMDb по числу фильмов
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Финляндия отключит Россию от мирового интернет-трафика
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries
Топливный картель выявили в Новосибирской области
Из «копеек» и иномарок: как слить бензин из машины
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Самое обсуждаемое
35
Путин предсказал потерю Украиной западных регионов
23
Токаев предложил Путину заморозить украинский конфликт
23
Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
21
Кремль заявил о невозможности заморозить конфликт на Украине
20
Украина атаковала НПЗ в Тюменской области