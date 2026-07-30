Мультфильм про библейского царя Давида выходит в прокат в России

Анимационная история «Храбрый Давид» о легендарном библейском царе Давиде выходит в официальный прокат в России в четверг, 30 июля.

В центре сюжета — история становления легендарного библейского героя и будущего царя, его юность и первые подвиги. Сохраняя уважение к тексту Священного Писания, создатели фильма «Храбрый Давид» наполнили повествование динамикой и зрелищностью.

Проект разрабатывался в тесном взаимодействии с историками, экспертами по археологии и специалистами по древней культуре. Над картиной работали 400 художников из 32 стран. За анимацию отвечала команда, создавшая «Зверополис» и франшизу «Ледниковый период».

Журнал Variety сравнил этот фильм по качеству с проектами студий Disney и DreamWorks, в частности — с оскароносным «Принцем Египта». А The New York Times поставил его в один ряд с крупнобюджетными фильмами Illumination и Pixar.

«Храбрый Давид» занял 12 место в общем рейтинге кинорелизов года в США, собрав 80 миллионов долларов в прокате, и входит в топ-3 самых кассовых анимационных проектов года, наряду со студийными работами «Зверополис 2» и «Goat: мечтай по-крупному».