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Сбербанк вошел в топ-100 крупнейших компаний мира

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк вошел в топ-100 крупнейших компаний мира
Фото: Роман Балабин / CC BY-SA 3.0

Сбербанк занял 64-е место в рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500, сообщается на сайте издания.

Согласно опубликованным данным, за год выручка банка выросла на 36,8%, составив 135 миллиардов долларов. В сравнении с 2025 годом Сбербанк поднялся в списке на 38 позиций. За два последних года кредитная организация улучшила свое положение на 152 строчки.

Всего в рейтинг вошли девять российских компаний. Помимо Сбербанка в него попали «Газпром» (89-е место), «Роснефть» (109-е), ВТБ (199-е), «Лукойл» (239-е), X5 (275-е), РЖД (367-е), «Магнит» (382-е) и Газпромбанк (486-е).

Fortune Global 500 — глобальный рейтинг журнала Fortune, в который входит 500 крупнейших компаний мира. Список составляется на основе выручки организации.

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