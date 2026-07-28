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ВТБ заявил о готовности поддержать Wildberries

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

ВТБ готов рассмотреть различные формы кредитной поддержки группы Wildberries-Russ (RWB), если такой запрос поступит, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

В результате масштабных атак украинских дронов пострадал целый ряд крупных логистических центров объединенной компании Wildberries-Russ.

«Были вопросы по возможности поддержки со стороны ВТБ нашего партнера Wildberries по итогам этих негативных событий. Если такой запрос к нам поступит, то мы, естественно, лояльно отнесемся к различным формам кредитной поддержки, если RWB это потребуется», — приводит «Интерфакс» заявление Пьянова.

ВТБ и группа Wildberries-Russ (RWB) в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первым шагом стала покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке RWB с потенциальной возможностью увеличения владения.

Ранее основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким говорила, что складские объекты объединенной компании застрахованы, но текущие страховые предложения для крупных промышленных объектов не покрывают террористические риски и риски атак БПЛА.

RWB, в свою очередь, предоставляет поддержку для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак. Меры поддержки также анонсировали ВБ банк, ВТБ и Сбербанк.

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corrector

а Крым после чего случился ? хронограф вы наш

pepelmetal

А где в статье написано что нам нужны?

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И еще для таких как ты.что бы срачь устраивали