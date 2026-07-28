Найдена самая необычная капля древней смолы. ФОТО

Каплю древней смолы редкой формы добыли на Калининградском янтарном комбинате, сообщила пресс-служба организации. Камень назвали «Брокколи».

Камень был обнаружен на этапе ручной сортировки янтаря. Сотрудники обратили внимание на причудливую форму самоцвета и в шутку прозвали находку «Брокколи».

Такой необычный вид капля приобрела десятки миллионов лет назад в результате падения с ветки реликтовой сосны на твердую поверхность. С одной его стороны сохранился плавный сферический натек, с другой — янтарь абсолютно плоский.

Возраст найденного экземпляра — около 40 миллионов лет назад. Размер капли — 8 на 8 сантиметров и весит 84 граммов. Такие крупные встречаются раз в несколько лет: средний размер янтарных капель составляет 2,5 сантиметра.



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