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Интервал в 24 часа между заправками ввели в Республике Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Очередь на АЗС на Алтае
Фото: © Sibnet.ru

Интервал в 24 часа должен пройти между заправками одного автомобиля в Республике Алтай, новое правило начало действовать 27 июля, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Мера исключит многократные заправки, спекуляции и снизит ажиотаж. Топливо есть, но регулировка потоков нужна, чтобы обеспечить всех — и структуры жизнеобеспечения, и граждан», – отметил председатель правительства республики Александр Прокопьев.

Для сельхозтоваропроизводителей введен «зеленый коридор»: с 5.00 до 7.00 они могут заправляться по установленным лимитам вместе с аварийными и оперативными службами.

Бензин и дизельное топливо в Алтае продают при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Действуют лимиты: в Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском, Чойском и Турочакском районах — 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки, в остальных— не более 50 литров бензина и 100 литров дизельного топлива в сутки. Возможен отпуск в канистры в объеме до 10 литров.

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Экономика #Недра и ТЭК #Республика Алтай
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