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Оленья Луна задержится на две ночи

Источник:
Sibnet.ru
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Оленья Луна
Фото: © magnific.com

Оленья Луна янтарного оттенка взойдет на небе 28 июля. Ежегодное полнолуние середины лета можно наблюдать две ночи подряд.

Оленья Луна появится на южном горизонте вечером 28 числа, а максимальная фаза наступит на следующий день в 17:36 по московскому времени. С Земли диск будет выглядеть одинаково полным все это время.

«Солнце и Луна — располагаются строго напротив друг друга на земном небосводе. В этот момент звезда целиком освещает ту сторону Луны, которая обращена к Земле, и человек не замечает на ней привычной тени или границы между светом и тьмой, которую называют терминатором», — пояснил ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Поэтому диск выглядит идеально круглым, и для невооруженного глаза такой эффект сохраняется несколько суток подряд.

В конце июля Солнце будет находиться в созвездии Рака, а полная Луна — в противоположном ему Козероге. Из-за такого положения на средних широтах России Оленья Луна поднимется над горизонтом сравнительно невысоко, и ее сияние будет проходить через более толстый слой земной атмосферы. В результате синий свет станет рассеиваться сильнее, и она приобретет золотисто-желтый или оранжевый оттенок.

Необычное название полнолуния — Оленья Луна (Buck Moon) — уходит корнями в календарь алгонкинов, коренных народов Северной Америки. Оно происходит от природного совпадения: пик летнего полнолуния приходится на период, когда у самцов оленей начинается активный рост новых рогов.SIBNET.RU В TELEGRAM

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