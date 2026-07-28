Оленья Луна задержится на две ночи

Оленья Луна янтарного оттенка взойдет на небе 28 июля. Ежегодное полнолуние середины лета можно наблюдать две ночи подряд.

Оленья Луна появится на южном горизонте вечером 28 числа, а максимальная фаза наступит на следующий день в 17:36 по московскому времени. С Земли диск будет выглядеть одинаково полным все это время.

«Солнце и Луна — располагаются строго напротив друг друга на земном небосводе. В этот момент звезда целиком освещает ту сторону Луны, которая обращена к Земле, и человек не замечает на ней привычной тени или границы между светом и тьмой, которую называют терминатором», — пояснил ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Поэтому диск выглядит идеально круглым, и для невооруженного глаза такой эффект сохраняется несколько суток подряд.

В конце июля Солнце будет находиться в созвездии Рака, а полная Луна — в противоположном ему Козероге. Из-за такого положения на средних широтах России Оленья Луна поднимется над горизонтом сравнительно невысоко, и ее сияние будет проходить через более толстый слой земной атмосферы. В результате синий свет станет рассеиваться сильнее, и она приобретет золотисто-желтый или оранжевый оттенок.

Необычное название полнолуния — Оленья Луна (Buck Moon) — уходит корнями в календарь алгонкинов, коренных народов Северной Америки. Оно происходит от природного совпадения: пик летнего полнолуния приходится на период, когда у самцов оленей начинается активный рост новых рогов.SIBNET.RU В TELEGRAM