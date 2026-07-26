Путин подписал закон о поддержке ИИ

Президент Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта, разработанный для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ в России.

Базовым законом закрепляются основные термины, в том числе понятия искусственного интеллекта и большой фундаментальной модели искусственного интеллекта.

Также в документе прописаны основные принципы регулирования в сфере ИИ. Среди них — технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, уважение свободы воли человека, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также безопасность.

Правительство сможет определять меры господдержки разработки, внедрения, использования и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Оно сможет устанавливать случаи, в которых допускается применение только суверенных или национальных больших фундаментальных моделей ИИ.

Закон предусматривает и другие нормы в сфере применения ИИ и создания контента с его помощью. Так, предлагается обязать владельцев интернет-сайтов, приложений и соцсетей, чья ежедневная аудитория составляет более 500 тыс. человек, предоставлять пользователям возможность маркировать контент, сгенерированный с помощью ИИ.

Формат такой маркировки будет устанавливаться в рамках соглашения между разработчиками ИИ-сервисов и их пользователями.

Документ также затрагивает вопрос авторских прав на сгенерированный контент. Вместе с тем в законе указано, что нарушением авторского права не считается использование объектов авторского права для извлечения, сравнения, классификации и выявления закономерностей при помощи ИИ.