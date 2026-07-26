Новак заявил о сохранении сложной ситуации с топливом в Сибири

Сложности с топливом сохраняются в некоторых регионах, особенно в Сибири, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива», — приводят «Известия» заявление Новака.

От отметил, что ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше и значительно лучше ситуация на заправках.

«Эта ситуация действительно временная. Правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме», — подчеркнул Новак.