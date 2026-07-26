НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новак заявил о сохранении сложной ситуации с топливом в Сибири

Источник:
«Известия»
273 0
АЗС
Фото: © Sibnet.ru

Сложности с топливом сохраняются в некоторых регионах, особенно в Сибири, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива», — приводят «Известия» заявление Новака.

От отметил, что ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше и значительно лучше ситуация на заправках.

«Эта ситуация действительно временная. Правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме», — подчеркнул Новак.

Еще по теме
Минприроды назвало крупнейшее месторождение золота в России
Россия продлит запрет на экспорт бензина
Цены на нефть подобрались к 100 долларам за баррель
Путин назвал проблемы с бензином временными
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда появятся ташкентские арбузы без нитратов
Realme покинет китайский рынок
Эль-Ниньо усилится до экстремального уровня
Россия ответит Starlink системой «Рассвет»
Обсуждение (0)
Картина дня
Армия России
Кремль заявил о невозможности заморозить конфликт на Украине
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о поддержке ИИ
Пожар
Российская армия нанесла групповой удар по Киеву
Президент США Дональд Трамп
Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Обратная сторона Луны. ФОТО
Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

fominviatheslav20

Главное достижение Путина за четверть века...Богатые богатеют-бедные беднеют...Классика...

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

pwacheslav

Это просто переписывание и искажение истории. Я помню, что ещё в детстве мы всегда говорили слово «мужик»,...