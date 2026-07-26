НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия нанесла групповой удар по Киеву

Источник:
Sibnet.ru
298 2
Пожар
Фото: State Emergency Service of Ukraine / CC BY 4.0

Российские силы ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве и объектам инфраструктуры в порту в Одесской области, сообщило Минобороны России.

В результате удара были поражены предприятия, задействованные в производстве, сборке, хранении БПЛА различного назначения и комплектующих к ним, сказано в сообщении.

Армия России поразила в Киеве предприятие «Смарт интеллиджент систем», производившее беспилотники. Предприятие осуществляло производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним.

В том числе там создавали «корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы».

ВС РФ поразили место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева. На предприятии специалисты украинско-американской компании ежемесячно производили до 1 тыс. БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательных RQ-100 Scout.

По данным российского военного ведомства поражены также объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, отметили в ведомстве.

Еще по теме
ВМС Украины впервые получили право управлять силами НАТО
День ВМФ в Петербурге второй год подряд пройдет без парада
Осужденным упростили заключение контракта с Минобороны
Российский фрегат устроил стрельбу у побережья Великобритании
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда появятся ташкентские арбузы без нитратов
Realme покинет китайский рынок
Эль-Ниньо усилится до экстремального уровня
Россия ответит Starlink системой «Рассвет»
Обсуждение (2)
Картина дня
Армия России
Кремль заявил о невозможности заморозить конфликт на Украине
Пожар
Российская армия нанесла групповой удар по Киеву
Президент США Дональд Трамп
Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном
Украина атаковала НПЗ в Тюменской области
Украина атаковала НПЗ в Тюменской области
Мультимедиа
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Обратная сторона Луны. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»
31
США изучат роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ
25
Путин назвал проблемы с бензином временными
24
Украина вновь нанесла удар по складам Wildberries
21
Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ