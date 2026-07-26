Российская армия нанесла групповой удар по Киеву

Российские силы ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве и объектам инфраструктуры в порту в Одесской области, сообщило Минобороны России.

В результате удара были поражены предприятия, задействованные в производстве, сборке, хранении БПЛА различного назначения и комплектующих к ним, сказано в сообщении.

Армия России поразила в Киеве предприятие «Смарт интеллиджент систем», производившее беспилотники. Предприятие осуществляло производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним.

В том числе там создавали «корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы».

ВС РФ поразили место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева. На предприятии специалисты украинско-американской компании ежемесячно производили до 1 тыс. БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательных RQ-100 Scout.

По данным российского военного ведомства поражены также объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, отметили в ведомстве.