Российский «Союз» вернет на Землю экипаж МКС

Корабль «Союз МС-28» вернется на Землю 26 июля, на его борту будут находиться российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс, сообщил «Роскосмос».

Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Экипаж возвращается на Землю после многомесячной экспедиции на Международной космической станции, они находились на орбите с ноября прошлого года. Посадка запланирована в степях Казахстана.

Сейчас космонавты активно готовятся к воздействию земной гравитации, особое внимание уделяется адаптации сердечно‑сосудистой системы. В частности, они выполняют специальные тренировки в вакуумном костюме «Чибис‑М».

«Он создает отрицательное относительное давление на нижнюю половину тела — это обеспечивает отток крови, аналогичный тому, что возникает под действием земного притяжения», — отмечается в сообщении.