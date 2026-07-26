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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Российский «Союз» вернет на Землю экипаж МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Корабль «Союз МС-28» вернется на Землю 26 июля, на его борту будут находиться российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс, сообщил «Роскосмос».

Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Экипаж возвращается на Землю после многомесячной экспедиции на Международной космической станции, они находились на орбите с ноября прошлого года. Посадка запланирована в степях Казахстана.

Сейчас космонавты активно готовятся к воздействию земной гравитации, особое внимание уделяется адаптации сердечно‑сосудистой системы. В частности, они выполняют специальные тренировки в вакуумном костюме «Чибис‑М».

«Он создает отрицательное относительное давление на нижнюю половину тела — это обеспечивает отток крови, аналогичный тому, что возникает под действием земного притяжения», — отмечается в сообщении.

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Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

fominviatheslav20

Главное достижение Путина за четверть века...Богатые богатеют-бедные беднеют...Классика...

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??