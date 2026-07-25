Раскрыт средний размер пенсии неработающих россиян

Средний размер пенсии неработающих россиян в июне 2026 года составил около 25,8 тысячи рублей, следует из статистики Социального фонда России.

В среднем в июне неработающие россияне получали пенсию в размере 25 838 рублей. За год показатель вырос примерно на 1,8 тысячи — в 2025 году он находился на уровне 24 005 рублей.

По данным Соцфонда, самая высокая средняя пенсия в июне 2026 года зафиксирована на Чукотке — 42 270 рублей.

В пятерку регионов с наиболее высокими средними пенсионными выплатами также вошли Ненецкий автономный округ — 38 831 рубль, Камчатский край — 37 662 рубля, Магаданская область — 37 582 рубля и ХМАО — 37 097 рублей.

В августе 2026 года пройдет перерасчет пенсий. Общая прибавка составит 17,3%. Для участников программы софинансирования пенсионных накоплений повышение будет выше — 19,3%.